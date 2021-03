Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le départ d'un attaquant est déjà acté !

Publié le 27 mars 2021 à 3h15 par A.M.

Prêté cet hiver à l'AS Saint-Etienne, Anthony Modeste ne devrait pas s'éterniser chez les Verts comme l'explique Horst Heldt directeur sportif de Cologne.

En quête d'un avant-centre cet hiver, l'ASSE a finalement obtenu le prêt sans option d'achat d'Anthony Modeste. Rapidement, l'attaquant a d'ailleurs évoqué son avenir. « On verra. Il n’y a pas d’option, c’est vrai. Mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Tout ce que je sais c’est que je vais faire en sorte de rester le plus possible sur le terrain, de m’amuser avec mes coéquipiers. À Cologne, j’étais souvent sur le banc. Ce n’est pas trop mon délire. Je veux retrouver le plaisir », confiait-il en février.

Modeste ne restera pas à l'ASSE