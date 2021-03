Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix de Cristiano Ronaldo serait fixé !

Publié le 26 mars 2021 à 18h15 par A.M.

Bien qu'il soit régulièrement annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo ne pourra toutefois pas quitter la Juventus si facilement qui entend bien réaliser une plus-value comptable.

L'avenir de Cristiano Ronaldo risque de tenir en haleine les fans de football pendant quelques mois. Et pour cause, depuis l'élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Portugais est régulièrement annoncé sur le départ. Mais comme l'expliquait Pavel Nedved, la Vieille Dame ne compte pas lâcher si facilement sa star. « Pour moi, Cristiano Ronaldo est intouchable, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et il restera. On verra ensuite ce qui se passe après. Cristiano, tant sur le plan technique que sur celui de l'image, nous a donné un coup de pouce vers l'Olympe du football », assurait le vice-président de la Juventus au micro de DAZN.

La Juventus ne lâchera pas CR7 pour moins de 30M€