Mercato - PSG : Gros avantage pour le Real Madrid avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 mars 2021 à 19h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid traverse une crise financière ces derniers temps, Florentino Pérez aurait pour projet de faire revenir Cristiano Ronaldo chez les Merengue. Et la Casa Blanca aurait toutes ses chances d’y parvenir en trouvant un accord à court terme avec le joueur permettant au club de faire des économies sur son salaire.

En arrivant à la Juventus, Cristiano Ronaldo devait faire passer un nouveau cap à la Vieille Dame . Mais après trois saisons en Italie, le Portugais n’a jamais réussi à emmener les Bianconeri plus haut que les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ainsi, alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2022, le quintuple Ballon d’Or songerait à un départ. Naturellement, les grosses écuries se sont penchées sur le dossier, notamment le PSG et le Real Madrid. Florentino Pérez aurait pour projet de faire revenir son ancien joueur chez les Merengue afin de renforcer l’attaque de Zinédine Zidane qui connaît quelques difficultés malgré la grande forme de Karim Benzema. Si l’affaire devait s’annoncer compliquée en raison de l’énorme salaire du joueur et de la crise financière que traverse la Casa Blanca depuis le début de la crise sanitaire, la direction madrilène aurait toutes ses chances dans le dossier Cristiano Ronaldo.

Un accord à court terme pour des économies de salaire