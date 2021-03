Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar-Mbappé, l’incroyable doublé pour Leonardo ?

Publié le 26 mars 2021 à 19h05 par La rédaction

Si la prolongation de contrat de Neymar n’est qu’une question de jours, celle de Mbappé est également espérée. Sur ces deux dossiers qui durent depuis plus d’un an, Leonardo n’a jamais été aussi proche d’une issue positive.

Recrutés en même temps à l’été 2017, les deux cracks parisiens sont liés jusqu’à la durée de leur contrat. Dans un an, Neymar et Mbappé seront en fin de bail avec le PSG. Malgré les envies de départ de Neymar il y a deux ans et les déclarations suspectes de Mbappé, l’objectif de Leonardo, directeur sportif du PSG, est clair : prolonger ses deux attaquants. Mais la tâche n’a rien de facile. Neymar n’a jamais caché son attachement au Barça et surtout à Messi. « Je veux rejouer avec Messi. J’espère que nous serons ensemble la saison prochaine », a déclaré le Ney après la victoire à Manchester en Ligue des Champions en décembre dernier. Même s’il a confirmé vouloir continuer l’aventure parisienne, les déclarations de l’attaquant brésilien portent à confusion. Et en plus du capitaine du Brésil, Leonardo doit aussi gérer le cas Kylian Mbappé. Tout le monde se souvient évidemment de sa phrase choc aux trophées UNFP : « C'est un moment important pour moi. Un tournant dans ma carrière, le moment d'avoir plus de responsabilités. Peut-être au PSG, peut-être ailleurs », lançait le champion du monde français. Mais deux saisons plus tard, Leonardo a bien avancé sur les deux sujets. A tel point que le doublé de prolongations semble en bonne voie.

Mbappé imite Neymar ?