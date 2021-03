Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente inespérée semble prendre forme !

Publié le 26 mars 2021 à 18h45 par A.M.

En quête d'une porte de sortie définitive pour Alphonse Areola, prêté à Fulham, le PSG pourrait recevoir une aide précieuse de la Serie A.

Prêté à Fulham l'été dernier, Alphonse Areola est toujours dans le flou pour son avenir. Le maintien ou non des Cottagers en Premier League aura forcément une influence, mais l'international français est pour l'instant dans le flou. « Ça dépend du PSG, de l’entraîneur. Nous devons rester concentrés sur se maintenir en Premier League et après, nous parlerons. J’ai décidé de venir ici car je voulais vraiment jouer cette saison. Ma famille voulait venir, nous sommes heureux et s’ils sont heureux, c’est le plus important pour moi », confiait-il au London Evening Standard. Toutefois, une chose est sûre, son avenir ne passe plus par le PSG où Keylor Navas a pris le pouvoir.

Milan également dans le coup pour Areola