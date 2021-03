Foot - Mercato - PSG

Mercato : Les exigences de Cristiano Ronaldo vont coûter cher au PSG et à l'OM !

Publié le 26 mars 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Pour convaincre Cristiano Ronaldo de rester, la Juventus compte frapper sur le marché des transferts en renforçant notamment son secteur offensif. Dans cette optique, le PSG et l'OM pourraient en faire les frais puisque la Vieille Dame s'intéresse notamment à Moise Kean, Arkadiusz Milik ou encore Mauro Icardi.

Depuis l'élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le FC Porto, l'avenir de Cristiano Ronaldo ne cesse de faire parler. Un départ est régulièrement évoqué ces derniers jours. Le PSG et le Real Madrid sont notamment à l'affût. Mais la Vieille Dame ne compte pas lâcher si facilement sa star dont le contrat court jusqu'en juin 2022. « Pour moi, Cristiano Ronaldo est intouchable, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et il restera. On verra ensuite ce qui se passe après. Cristiano, tant sur le plan technique que sur celui de l'image, nous a donné un coup de pouce vers l'Olympe du football », expliquait ainsi Pavel Nedved, vice-président de la Juventus, au micro de DAZN . Et afin de convaincre Cristiano Ronaldo de rester, la Juve chercherait notamment à renforcer son secteur offensif par l'arrivée d'un avant-centre capable d'épauler le quintuple Ballon d'Or.

La Juve vise Milik, Kean et Icardi pour satisfaire Ronaldo