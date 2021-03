Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un favori se dégage pour Erling Braut Haaland ?

Publié le 27 mars 2021 à 5h15 par T.M.

Où jouera Erling Braut Haaland la saison prochaine ? Alors que les regards se tournent vers le Real Madrid, c’est plutôt Manchester City qui pourrait réaliser le gros coup avec le Norvégien.

A 20 ans, Erling Braut Haaland n’en finit plus d’impressionner. Sous le maillot du Borussia Dortmund, le Norvégien enchaine les prestations de haut niveau, de quoi forcément intéresser les plus grands clubs européens. Si Haaland est sous contrat jusqu’en 2024, le BVB devrait crouler sous les sollicitations cet été. Le Real Madrid et le FC Barcelone rêveraient notamment de s’offrir celui qu’on annonce comme le futur meilleur numéro 9 du monde, mais cela serait sans compter sur Manchester City.

Les Citizens en confiance