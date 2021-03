Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale est encore loin d’un retour…

Publié le 27 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Dernièrement, Gareth Bale avait clamé son envie de revenir au Real Madrid. En réalité, cela pourrait finalement ne pas être le cas.

Pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, Gareth Bale a dû s’exiler pour jouer. Prêté à Tottenham cette saison, le Gallois n’oublie toutefois pas la Casa Blanca. Et alors qu’il est toujours sous contrat jusqu’en 2022, Bale ne dirait pas non à un retour à Madrid comme il l’a récemment fait savoir : « Le plan initial était de faire seulement une saison chez les Spurs, puis après l'Euro, il me restera encore un an à Madrid. Mon plan est d'y retourner. C'est tout ce que j'ai prévu pour être honnête ».

« Trop tôt »