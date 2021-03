Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez aurait un énorme espoir pour Gareth Bale !

Publié le 25 mars 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que Gareth Bale n’a pas caché qu’il souhaiterait retourner au Real Madrid, la direction du club de la capitale espagnole aurait encore l’espoir que Tottenham l’achète en fin de saison.

« La principale raison pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année était avant tout de jouer au football, évidemment, mais avec l'Euro qui arrive, je voulais aborder ce tournoi en pleine forme. Le plan initial était de faire seulement une saison chez les Spurs, puis après l'Euro, il me restera encore un an à Madrid. Mon plan est d'y retourner. C'est tout ce que j'ai prévu pour être honnête », déclarait dernièrement Gareth Bale au sujet de son avenir. Ce faisant, l’international gallois a affiché son intention de revenir au Real Madrid en fin de saison à l’issue de son prêt à Tottenham afin d’y honorer la dernière année de son contrat. À en croire les informations dévoilées par El Confidencial , le Gallois aurait justement l’intention de percevoir jusqu’au dernier centime de son contrat au Real Madrid, soit 15 M€.

Le Real Madrid compterait sur ses bonnes relations avec Tottenham