Mercato - OM : Alban Lafont lâche des indices sur son avenir !

Publié le 25 mars 2021 à 20h10 par T.M.

Actuellement prêté par la Fiorentina à Nantes, Alban Lafont a vu son nom être associé à l’OM. Alors que son avenir fait partir, le portier français en a dit plus à ce sujet.

Du côté de l’OM, Steve Mandanda ne sera pas là indéfiniment. Il faut donc penser à l’avenir et c’est visiblement ce que ferait d’ores et déjà Pablo Longoria. En effet, dernièrement, Rolland Courbis assurait : « Je sais que l'OM a l'idée de recruter un gardien plutôt jeune, entre 22 et 25 ans, et que Steve l’accompagne ». Qui pourrait alors être l’heureux élu ? Dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt de l’OM pour Alban Lafont. A 22 ans, l’international espoirs français est aujourd’hui prêté au FC Nantes par la Fiorentina.

Lafont veut jouer l’Europe