Mercato - PSG : Ce nouvel indice de taille sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 25 mars 2021 à 21h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Lionel Messi ne cesse d'être commenté, Ronald Araujo se montre toutefois optimiste pour le futur de La Pulga.

L'avenir de Lionel Messi est le dossier prioritaire du nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta. Et pour cause, le contrat de l'attaquant argentin s'achève en juin prochain, et alors qu'il n'a pas prolongé, la menace d'un départ prend forme, un an après avoir fait part de ses envies d'ailleurs. Le PSG ou encore Manchester City semblent à l'affût, mais Ronald Araujo, défenseur du Barça, semble convaincu qu'il va rester.

«Leo se porte bien, il semble heureux»