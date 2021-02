Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pourrait piocher au FC Nantes pour la succession de Mandanda !

Publié le 9 février 2021 à 20h10 par A.M.

Bien qu'il soit toujours aussi performant, Steve Mandanda n'incarne plus l'avenir de l'OM. Et Pablo Longoria pourrait s'intéresser à Alban Lafont dont le prêt au FC Nantes s'achève en juin prochain.

L'été prochain, Pablo Longoria aura du pain sur la planche. En effet, de nombreux chantiers l'attendent à commencer par les options d'achat des joueurs prêtés à lever ou non. Il faudra également gérer les fins de contrats à l'image de Florian Thauvin ou encore Jordan Amavi ou Valère Germain. De nombreux changements sont attendus au sein de l'effectif de l'OM, d'autant plus que plusieurs joueurs ne représentent plus l'avenir du club phocéen. Du haut de ses 35 ans, Steve Mandanda est clairement concerné, d'autant plus que sa doublure, Yohann Pelé est encore plus âgé (38 ans) et son contrat prend fin en juin prochain. Par conséquent, l'OM va rapidement devoir trouver un nouveau portier.

Un intérêt de l'OM pour Lafont ? Son entourage ne dément pas