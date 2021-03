Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut encore y croire pour Memphis Depay !

Publié le 27 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Memphis Depay est annoncé avec insistance au FC Barcelone, rien ne serait encore fait pour le Néerlandais. De quoi certainement ravir Leonardo et le PSG.

Aujourd’hui à l’OL, Memphis Depay pourrait toutefois prochainement ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, le Néerlandais est en fin de contrat et se rapproche doucement mais sûrement d’un départ libre à l’issue de la saison. Pour aller où ? Alors qu’il a été annoncé que le PSG surveillait la situation de Depay, c’est le FC Barcelone de Ronald Koeman qui apparait comme le grand favori pour accueillir l’attaquant de l’OL. Et si en Espagne on annonce que l’affaire serait bien engagé, le principal intéressé est venu apporter une autre version des faits.

« Je ne sais rien »