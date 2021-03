Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Coutinho… Laporta a un plan précis pour recruter Haaland !

Publié le 26 mars 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces d’Erling Haaland depuis maintenant de nombreuses semaines, Joan Laporta serait prêt à effectuer de grands sacrifices afin d’attirer l’international norvégien en Catalogne.

Arrivé au Borussia Dortmund à l’hiver 2020 en provenance du RB Salzbourg, Erling Haaland n’a de cesse d’impressionner toute l’Europe depuis son arrivée en Bundesliga. Très prolifique, le Norvégien a ainsi attiré les regards des plus prestigieuses équipes européennes, celles-ci étant désireuses de s’attacher ses services afin de renforcer leur secteur offensif. Et parmi ces écuries figurerait notamment le FC Barcelone, qui planche sur la succession de Luis Suarez depuis son départ à l’Atlético de Madrid l’été dernier. En manque de véritable avant-centre cette saison, une arrivée d’Erling Haaland ferait forcément grand bien au Barça tant ses qualités de finisseur hors pair seraient bienvenues. Et Joan Laporta semble l’avoir bien compris ! En effet, il est annoncé avec insistance ces derniers temps que celui qui a été élu président des Blaugrana le 10 mars dernier a fait du natif de Leeds sa grande priorité en matière de recrutement pour la prochaine fenêtre estivale des transferts, la dernière au cours de laquelle Erling Haaland n’aura pas sa clause libératoire de 75 M€ au Borussia Dortmund activée.

Philippe Coutinho et Antoine Griezmann sacrifiés pour Erling Haaland ?