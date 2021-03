Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a fixé un énorme ultimatum à Ousmane Dembélé !

Publié le 26 mars 2021 à 19h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que le FC Barcelone souhaiterait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, un départ de l’international français ne serait pas un scénario à exclure l’été prochain.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2017 avec l’étiquette du successeur de Neymar, Ousmane Dembélé a longtemps déçu. L’international français s’illustrait effectivement davantage pour ses frasques extra-sportives et ses nombreuses blessures que pour de bonnes performances sur les pelouses de Liga. Seulement voilà, l’arrivée de Ronald Koeman semble avoir tout changé. Et pour cause, cette saison, Ousmane Dembélé a retrouvé des couleurs et s’est imposé comme un titulaire dans le Barça du Néerlandais. Ainsi, il a dernièrement été annoncé que le FC Barcelone aimerait prolonger son contrat expirant actuellement le 30 juin 2022.

Ousmane Dembélé devra diminuer son salaire s’il prolonge, sinon…