Mercato - PSG : Le dossier Harry Kane serait déjà réglé !

Publié le 26 mars 2021 à 18h30 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Harry Kane intéresserait également d’autres cadors européens, à l’instar du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore Manchester City. Cependant, c’est bien à Tottenham que l’on devrait retrouver l’international anglais la saison prochaine.

À quelques mois du mercato estival, les plans du PSG pour se renforcer sont encore incertains. Et pour cause, tout dépendra a priori de la décision de Kylian Mbappé pour son avenir. Leonardo souhaite plus que tout prolonger le champion du monde tricolore, mais comme vous l’a récemment indiqué le10sport.com, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché sur la question. Si le Bondynois venait à refuser de renouveler son bail, le PSG pourrait être dans l’obligation de le vendre dès cet été pour éviter de le voir partir librement l’année suivante, et une nouvelle star en attaque serait alors attendue. Les noms de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo reviennent avec insistance, tout comme celui de Harry Kane selon la presse britannique, un joueur que connaît parfaitement Mauricio Pochettino, ancien coach de Tottenham, et que l’on dit en plein doute pour son avenir. Cependant, un départ ne serait pas d’actualité pour le joueur de 27 ans.

Harry Kane heureux à Londres et Tottenham

Alors que les rumeurs se font nombreuses pour l’avenir d’Harry Kane, Eurosport UK a mis les choses au clair ce vendredi sur ce dossier. D’après le média spécialisé, un départ de l’attaquant a peu de chances d’avoir lieu dans les prochains mois. Tout d’abord, Harry Kane est heureux à Londres avec sa famille, un critère très important à ses yeux puisque le joueur a trois enfants de moins de cinq ans, de quoi rendre moins attrayante la perspective d’aller vivre dans un pays étranger à court terme. De plus, Harry Kane est attaché à Tottenham et aurait conscience qu’il sera difficile de trouver un rôle plus important dans un autre club, d’autant qu’il est à 100 buts du record d’Alan Shearer, meilleur buteur de l’histoire de la Premier League avec 260 réalisations. Un objectif qui pourrait l’inciter un peu plus à rester en Angleterre.

Daniel Levy est catégorique pour sa star