Mercato - OM : Ces deux joueurs pourraient soulager les finances de Frank McCourt !

Publié le 26 mars 2021 à 16h30 par La rédaction

Alors que l’OM traverse une période délicate sur le plan financier, Frank McCourt aurait ordonné depuis plusieurs mois à la direction du club phocéen de vendre plusieurs éléments pour renflouer les caisses. Et Duje Caleta-Car ainsi que Boubacar Kamara pourraient bien faire les affaires du propriétaire américain de l’OM.

À quoi faut-il s’attendre pour le prochain mercato estival de l’OM, entre les joueurs arrivant en fin de contrat (Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain), ceux qui sont annoncés sur le départ, et les renforts qui seront nécessaires pour permettre à Jorge Sampaoli de rester compétitif la saison prochaine ? Le casse-tête s’annonce d’autant plus périlleux pour Pablo Longoria que le président de l’OM devra composer avec un budget limité, Frank McCourt réclamant depuis l’été dernier que des ventes soient bouclées pour renflouer les caisses du club. Et à ce titre, deux éléments très en vue actuellement à l’OM pourraient permettre de remplir cet objectif…

Kamara, l’homme qui valait 30M€

Bien évidemment, on pense très rapidement à Boubacar Kamara. En pleine bourre depuis sa reconversion au poste de milieu de terrain défensif, l’international espoirs français a d’ailleurs été annoncé ces dernières semaines dans le viseur de plusieurs grosses écuries étrangères telles que le Bayern Munich et le FC Barcelone. Et Pablo Longoria, récemment interrogé sur RMC Sport, avait d’ailleurs laissé planer un gros doute sur le futur de Kamara : « Kamara et Gueye seront-ils là la saison prochaine ? Parler de futur c’est compliqué. Ça dépend des offres du marché, si une offre de 100M arrive, ça serait irresponsable de refuser. Tous les joueurs ont un prix. Il faut choisir le bon moment pour vendre le joueur, mais pas pour affaiblir le club », indiquait le président de l’OM. En clair, une vente de Boubacar Kamara n’est clairement pas à exclure, et la presse italienne indiquait cette semaine que l’OM réclamerait entre 25 et 30M€ pour son minot l’été prochain.

