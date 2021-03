Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prix serait fixé pour Boubacar Kamara !

Publié le 24 mars 2021 à 22h45 par T.M.

Afin de renflouer les caisses, l’OM pourrait notamment se séparer de Boubacar Kamara. D’ailleurs, les Phocéens auraient communiqué leurs exigences.

Alors que les finances de l’OM sont dans le rouge, Pablo Longoria va devoir renflouer les comptes cet été. Comment ? En se séparant de certains joueurs, à la fois les plus gros salaires, mais aussi les plus grosses valeurs marchandes. Et dans cette catégorie, on retrouve notamment Boubacar Kamara. Alors que le joueur de Jorge Sampaoli ne cesse d’impressionner cette saison, il devrait attirer de nombreux prétendants cet été. Ainsi, les enchères pourraient monter pour Kamara, pour qui, l’OM souhaiterait récupérer un joli chèque.

Au moins 25M€ ?