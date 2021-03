Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vidal prêt à rejoindre Sampaoli à l’OM ? La réponse !

Publié le 24 mars 2021 à 19h45 par A.C.

Arturo Vidal, courtisé par Sampaoli à l’OM, semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l’envie de Jorge Sampaoli de retrouver Arturo Vidal à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le milieu a tout pour plaire. En dépit de ses 33 ans, il représenterait une excellente recrue, qui connait d’ailleurs à la perfection le style de jeu prôné par Sampaoli. Les deux hommes se sont en effet côtoyés pendant des nombreuses années en sélection chilienne. Mais l’OM ne semble pas être le seul club sur les traces du joueur de l’Inter ! Les médias turcs assurent en effet que l'agent de Vidal aurait récemment contacté Galatasaray.

Vidal n’aurait aucune intention d’abandonner l’Inter