Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise pour cette recrue estivale ?

Publié le 24 mars 2021 à 22h30 par T.M.

Décevant depuis son arrivée au FC Barcelone l’été dernier, Miralem Pjanic pourrait bien prendre la porte de sortie prochainement.

Compte tenu du contexte actuel, le FC Barcelone a dû redoubler d’ingéniosité pour se renforcer. Ainsi, l’été dernier, le club catalan a notamment monté une énorme opération avec la Juventus afin de réaliser un chassé-croisé entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Alors que Brésilien a donc filé à Turin, le Bosnien a lui posé ses valises en Catalogne. Mais aujourd’hui, force est de constater que cette opération est un échec pour les Blaugrana. En effet, Ronald Koeman utilise que très peu Pjanic dans l’entrejeu. Et après seulement un an, le Barça pourrait décider de mettre fin à ce flop.

Un départ est possible !