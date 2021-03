Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien un coup à jouer avec Raphaël Varane !

Publié le 26 mars 2021 à 15h45 par A.M.

Alors que le contrat de Raphaël Varane expire en juin 2022, le Real Madrid n'aurait toujours formellement transmis ses intentions à son défenseur dont le départ cet été n'est donc pas à exclure.

Parmi les joueurs de l'équipe de France dont l'avenir est incertain, Raphaël Varane n'est pas encore fixé. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2022 et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé au Real Madrid. Une situation qui jette forcément un froid sur l'avenir du Champion du monde puisque si la situation n'évolue pas, une vente cet été sera inévitable cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Selon la presse espagnole, le PSG serait d'ailleurs dans le coup.

Le Real n'a toujours rien annoncé à Varane