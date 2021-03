Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un appel du pied pour la succession de Koeman !

Publié le 26 mars 2021 à 16h00 par La rédaction

Entraîneur de l'équipe réserve, Francisco Javier García Pimienta s'est prononcé sur la possibilité de prendre, un jour, la succession de Ronald Koeman.

Ces derniers jours, l’avenir de Ronald Koeman a fait énormément parler au sein du FC Barcelone. Et pour cause, avec l’élection de Joan Laporta, certains ont considéré que l’aventure du technicien néerlandais touchait à sa fin. Des proches du nouveau président blaugrana ont démenti ces informations et ont confirmé que Ronald Koeman devrait conserver son poste d’entraîneur la saison prochaine. Néanmoins, certains techniciens continuent de lorgner la place occupée par le Néerlandais à l’instar de Francisco Javier Garcia Pimienta, entraîneur de l’équipe réserve du FC Barcelone.

Garcia Pimienta se tient « prêt » à reprendre l’équipe première