Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message de taille dans le dossier Donnarumma !

Publié le 26 mars 2021 à 16h15 par D.M.

Ancien joueur et actuel vice-président du Milan AC, Franco Baresi a évoqué la situation de Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat en juin prochain avec le club italien et courtisé par le PSG.

Recruté en septembre 2019 par le PSG pour seulement 15M€, Keylor Navas est l’une des grandes satisfactions de la saison. Le portier se montre impeccable et fait l’unanimité au sein du vestiaire parisien. Mais âgé de 34 ans, l’ancien gardien du Real Madrid est plus proche de la fin que du début de sa carrière et Leonardo aurait commencé à explorer le marché afin de dénicher son successeur. Comme souvent, le directeur sportif du PSG a posé son regard en Italie et notamment dans son ancien club, le Milan AC. Le club parisien aurait ciblé Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’en juin prochain et qui ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour allonger son bail.

« Il pourrait être important pour Milan au cours des prochaines années »