Mercato - Barcelone : Un ultime détail à régler dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 26 mars 2021 à 13h00 par D.M.

Lautaro Martinez ne souhaiterait plus rejoindre le FC Barcelone et voudrait prolonger son contrat avec l'Inter. Mais l'incertitude qui règne au sein du club milanais retarde la signature.

Performant sous le maillot de l’Inter, Lautaro Martinez était la grande priorité du FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Le club catalan n’est pas parvenu à trouver un accord avec l’Inter et l’attaquant argentin a décidé de poursuivre sa carrière au sein de la formation italienne. Sous contrat jusqu’en 2023, Lautaro Martinez a tourné la page FC Barcelone et souhaite désormais prolonger son aventure avec l’Inter comme il l’avait confié dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : « C’est vrai, j’étais en négociation avec Barcelone. Mais j’ai été clair avec Antonio Conte, je lui ai dit : ‘Je ne pense qu’à l’Inter, cela ne va pas m’affecter’. (…) Tout cela appartient au passé (…) Je vais signer une prolongation de contrat avec l’Inter. Je ne sais pas quand il y aura une annonce officielle. En attendant, je joue. Mon avenir est ici, je me vois à Milan pour longtemps » .

Tout est bouclé pour Lautaro Martinez, mais...