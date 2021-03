Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite étrangère dans le viseur de Laporta ?

Publié le 26 mars 2021 à 9h30 par D.M.

Formé à la Barça Academy aux Etats-Unis, Matthew Hoppe, sous contrat jusqu'en 2023 avec Schalke 04, serait surveillé par le club catalan.

Ces derniers mois, plusieurs pépies américaines se sont révélées au plus haut niveau et ont fait le grand saut vers l’Europe. C’est notamment le cas de Christian Pulisic (Chelsea), de Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) ou encore de Sergino Dest, recruté par le Barça. Le club catalan est très attentif au marché américain. Le FC Barcelone a d’ailleurs ouvert une académie dans l’Arizona afin de former de jeunes joueurs capables, à l’avenir, d’intégrer l’équipe blaugrana. Et un joueur passé par cette académie pourrait avoir l’occasion d’intégrer l’effectif de Ronald Koeman.

Matthew Hoppe dans le viseur du Barça