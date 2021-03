Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur l’échec de l’OM avec… Gallardo !

Publié le 26 mars 2021 à 7h30 par T.M.

Si Jorge Sampaoli est aujourd’hui l’entraîneur de l’OM, c’est Marcelo Gallardo qui aurait pu être à sa place sur le banc phocéen.

André Villas-Boas ne sera finalement resté qu’un an et demi sur le banc de l’OM. Arrivé en 2019 sur la Canebière, le Portugais avait réalisé une excellente première partie de saison, avant de connaitre de grosses difficultés lors de cet exercice actuel. Et finalement, tout a explosé le 2 février dernier. En effet, mécontent de l’arrivée d’Olivier Ntcham, Villas-Boas avait alors réalisé une conférence de presse fracassante durant laquelle il avait annoncé avoir remis sa démission. Dans la foulée, la direction de l’OM avait décidé de mettre à pied l’entraîneur de 43 ans pour au final nommer quelques semaines plus tard, Jorge Sampaoli.

Gallardo a dit non à l’OM !