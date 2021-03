Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est passé à l’attaque pour Kylian Mbappé !

Publié le 27 mars 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG commencerait à se rapprocher petit à petit de l’écurie madrilène.

Si Neymar est proche de parapher un nouveau contrat de quatre ans au PSG comme le10sport.com vous l’a annoncé, la donne est bien différente pour Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, l’international français n’a en effet toujours pas tranché au sujet d’une prolongation de son bail, et ce alors que Leonardo aimerait qu’il prenne rapidement position. Dans ce contexte, le Real Madrid aurait l’espoir de parvenir à enrôler le Français cet été, conscient du fait que le PSG ne pourra pas conserver Kylian Mbappé s’il ne prolonge pas son bail puisque cela serait s’exposer au risque d’un départ libre un an plus tard.

« Le Real Madrid veut Mbappé et il pense qu'il est à moitié convaincu »