Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo avec… Harry Kane ?

Publié le 27 mars 2021 à 6h15 par Th.B.

Harry Kane pourrait être une des grosses attractions du mercato estival. Néanmoins, le PSG ne serait pas en position favorable dans cette opération bien que Kane soit enclin à changer d’air.

Et si Harry Kane prenait la décision de quitter Tottenham à l’intersaison, soit à 3 ans de l’expiration de son contrat ? Comme il l’a fait savoir au printemps 2020 lors d’un live, le buteur des Spurs ne compte pas rester éternellement au sein de son club formateur si le projet mis en place ne lui permettait pas de soulever un trophée. Dernièrement, The Athletic a confirmé cette tendance en dévoilant qu’un départ de Tottenham ne déplairait pas à Harry Kane. La porte serait donc ouverte, mais celle du PSG ne serait pas tout en haut de la liste de l’international anglais.

Le PSG a du pain sur la planche pour Kane