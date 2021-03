Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Harry Kane !

Publié le 25 mars 2021 à 7h45 par A.C.

Mauricio Pochettino aimerait retrouver Harry Kane au Paris Saint-Germain et il pourrait bien recevoir une aide précieuse de son ancien club.

Si Neymar se dirige vers une prolongation avec le Paris Saint-Germain, les choses sont différentes pour Kylian Mbappé. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Français a toujours des gros doutes sur son avenir. En cas d’échec, une vente pourrait être sérieusement envisagée par Leonardo cet été, à un an de la fin de son contrat. Mais qui pourrait le remplacer ? Mauricio Pochettino semble avoir un rêve. Le coach du PSG souhaiterait en effet retrouver Harry Kane, qui n’était autre que son capitaine à Tottenham.

Tottenham serait prêt à laisser partir Kane !