Mercato - Real Madrid : Un joueur tente de plomber le grand retour de Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Coéquipier de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Alvaro Morata interpelle le quintuple Ballon d'Or pour son avenir et espère le voir rester à ses côtés.

« Un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? Je n'y ai jamais pensé. Je veux que Cristiano reste à la Juve parce que je veux que la Juve ait les meilleurs joueurs. J'aimerais qu'il reste près de moi ou qu'il fasse ce qui le rend plus heureux, parce que je serais heureux pour lui . » Au micro d' El Larguero , Alvaro Morata a affiché sa volonté de voir Cristiano Ronaldo à ses côtés à la Juventus. Et à l'occasion de son passage en conférence de presse en marge du rassemblement de la sélection espagnole, l'attaquant de la Roja en a rajouté une couche.

Morata veut voir Ronaldo rester à la Juve