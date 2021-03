Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola passe à l’action pour Alphonse Areola !

Publié le 27 mars 2021 à 5h30 par T.M.

Aujourd’hui par le PSG à Fulham, Alphonse Areola verrait son agent, Mino Raiola, s’activer pour lui trouver un nouveau club pour la saison prochaine.

Barré par l’arrivée de Keylor Navas en 2019, Alphonse Areola doit aller chercher du temps de jeu loin du PSG. Ainsi, après un prêt au Real Madrid, c’est à Fulham qu’il a posé ses valises cette saison. Chez les Cottagers, le champion du monde enchaine les matchs, mais alors que la fin de la saison approche, la question de son avenir se pose de plus en plus. Et si Fulham dispose d’une option d’achat, Areola est toujours dans l’incertitude comme il l’expliquait récemment : « Mon avenir ? Je ne sais pas. Mon principal objectif est d’aider l’équipe. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du PSG, de l’entraîneur. Nous devons rester concentrés sur se maintenir en Premier League et après, nous parlerons ».

Direction l’AS Rome ?