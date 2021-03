Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d’Alphonse Areola sur son départ !

Publié le 13 mars 2021 à 23h45 par B.C.

De retour au PSG l’été dernier après son prêt au Real Madrid, Alphonse Areola est rapidement parti du côté de Fulham. Un choix justifié par l’international français.

Appelé à devenir le titulaire indiscutable dans les cages du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola n’est jamais parvenu à faire l’unanimité dans la capitale. L’international français a donc pris le chemin du Real Madrid à l’été 2019, en prêt, avant de faire son retour dans son club formateur. Alphonse Areola ne s’est toutefois pas éternisé au PSG en filant de nouveau en prêt à Fulham, barré par la présence de Keylor Navas. Chez les Cottagers , le portier de 28 ans enchaîne les matches, un choix payant sur lequel il est revenu.

« La chose la plus importante était de jouer, et de jouer en Premier League »