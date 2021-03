Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Ancelotti… Les révélations de Kombouaré sur son départ fracassant !

Publié le 13 mars 2021 à 22h45 par B.C.

Leader de Ligue 1 avec le PSG en décembre 2011, Antoine Kombouaré avait pourtant été démis de ses fonctions d’entraîneur par Leonardo pour laisser place à Carlo Ancelotti. Un départ sur lequel est revenu l’actuel coach de Nantes.

Dès son arrivée au PSG, QSI a procédé à d’importants changements au sein du club de la capitale. Après avoir démarré la saison 2011-12 sur le banc, Antoine Kombouaré avait été démis de ses fonctions par Leonardo, qui souhaitait nommer à sa place Carlo Ancelotti. Un choix qui n’a pas eu l’effet escompté puisque le PSG n’avait finalement pas réussi à décrocher le titre en Ligue 1 malgré sa première place au moment du départ de Kombouaré. Ce dimanche, le Kanak retrouvera le PSG à l’occasion du match opposant l’équipe de Mauricio Pochettino au FC Nantes, l’occasion pour lui de revenir sur ce départ houleux.

« Avec Leonardo, on a tout réglé en deux heures »