Mercato - PSG : Kingsley Coman règle ses comptes après son départ du PSG !

Publié le 27 mars 2021 à 7h45 par B.C.

Critiqué pour avoir quitté libre le PSG à l’été 2014, Kingsley Coman a fermement répondu à ses détracteurs lors d’un entretien pour Onze Mondial.

Depuis l’arrivée des Qataris dans la capitale, de nombreux titis ont fait le choix de quitter le PSG pour grappiller du temps de jeu ailleurs. Kingsley Coman a ainsi été l’un des premiers à plier bagage à l’été 2014. L’attaquant avait rejoint libre la Juventus, avant de s’engager l’année suivante au Bayern Munich. Depuis, l’international français de 24 ans s’est imposé comme l’un des grands espoirs de sa génération et apparaît comme un titulaire en puissance du club bavarois, de quoi susciter quelques regrets du côté du PSG. Alors qu’il se retrouve parfois critiqué pour son choix, Kingsley Coman a tenu à mettre les choses au clair dans un entretien accordé à Onze Mondial .

« Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire »