Mercato - OM : La gestion catastrophique du dossier Thauvin…

Publié le 27 mars 2021 à 7h15 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec l’OM, Florian Thauvin est plus proche d’un départ que d’une prolongation. Et le coupable est tout trouvé…

Au sortir de son titre de champion du monde avec l’équipe de France, Florian Thauvin sait qu’il a changé de dimension. Après une saison exceptionnelle avec l’OM et cet exploit avec les Bleus, l’international français regarde son avenir avec sérénité et ambition. Comme un poisson dans l’eau à Marseille, aussi bien sportivement que personnellement, il envisage plus que jamais une longue carrière à l’OM. Il ne s’en cache pas, marquer l’histoire du club phocéen est un rêve, même si la comparaison de l’époque avec Francesco Totti était un peu « too much ». Mais du côté de ses dirigeants, on ne semble pas s’inquiéter de son contrat outre-mesure.

Plus de son, plus d’image…

La saison 2018-2019 passe, l’exercice. 2019-2020 démarre. Le dossier Thauvin devient enfin un sujet à l’OM, sa fin de contrat approchant à grand pas (juin 2021). Mais à la surprise générale, notamment dans le camp Thauvin, aucune proposition, aucune discussion et surtout aucune approche pour évoquer le sujet. Pendant de longs mois, sur l’année 2020, les représentants du joueur n’ont pas eu le moindre signe de la part de Jacques-Henri Eyraud ou Andoni Zubizarreta. Silence total, aucune explication. Si ce n’est que l’OM est en difficulté financière et qu’il est difficile de pouvoir proposer un contrat à la hauteur des attentes du joueur le plus performant de l’effectif depuis quatre saisons. Cette période sans nouvelle a plombé le dossier. Ce manque de considération a bien évidemment déplu au joueur et à ceux qui l’entourent. Et au moment de découvrir l’officialisation des prolongations de Dimitri Payet et Steve Mandanda, l’été dernier, il est fort possible qu’un point de non-retour ait été atteint.

Eyraud, le coupable ?

A l’origine de cette gestion catastrophique, on retrouve Jacques-Henri Eyraud. Décisionnaire principal, il est celui qui a piloté la stratégie des non-prolongation de contrat de Florian Thauvin, Jordan Amavi ou encore Valère Germain. Des joueurs que Pablo Longoria tente désespérément de convaincre, désormais… Si Andoni Zubizarreta avait la gestion du cas Thauvin, il a répondu aux exigences de son président, indiquant que l’OM n’avait pas les moyens financiers pour proposer un nouveau salaire à la hausse pour qui que ce soit. Si Dimitri Payet a prolongé son contrat, c’est en baissant son salaire. Mais Dimitri Payet aura 34 ans le 29 mars prochain, pas 28 comme Florian Thauvin, qui représente la plus grande valeur marchande de l’effectif avec Boubacar Kamara.



Il va à présent falloir un miracle pour que l’OM prolonge Florian Thauvin. C’est encore possible, même si les chances sont minces. Le champion du monde n’a pas signé dans un club, il en a pourtant la possibilité depuis le 1er janvier. Mais les clubs sont là, tout comme les offres, très intéressantes financièrement. Un infime espoir entre les mains de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, le nouveau coach.