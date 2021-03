Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi et Neymar pourraient plomber l'avenir de Mbappé !

Publié le 27 mars 2021 à 11h45 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Mais le Champion du monde voudrait être le leader d'un projet, ce qui semble difficilement possible au PSG.

L'avenir de Kylian Mbappé semble toujours aussi flou. Le contrat du Champion du monde s'achève en juin 2022 et le PSG attend sa réponse. Pour le moment, l'attaquant se dit en pleine réflexion, mais il va devoir rapidement trancher. Et pour cause, s'il refuse de prolonger, le club de la capitale devra non seulement préparer sa vente, afin d'éviter un départ libre dans un an, mais également lui trouver un remplaçant. Par conséquent, le temps presse et Leonardo n'a pas manqué d'afficher son impatience. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision », confiait le directeur sportif du PSG au micro de Canal+ après la victoire contre l'OL (4-2).

Mbappé veut être le leader d'un projet