Mercato - PSG : Une opération colossale en coulisse pour Messi et Ronaldo ?

Publié le 27 mars 2021 à 10h45 par Th.B.

Alors que le PSG en pincerait pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour qui les avenirs restent indécis, le président de la Liga MX a évoqué une fusion avec la Major League Soccer dans l’optique d’attirer l’une des deux stars du ballon rond.

Comme Leonardo l’a fait savoir à plusieurs reprises et notamment au Canal Football Club en septembre dernier, le PSG est obligé de se pencher sur des dossiers tels que celui de Lionel Messi si une ouverture se présentait. Depuis l’élimination prématurée de la Juventus contre Porto en 1/8èmes de finale de Ligue des champions, l’avenir de Cristiano Ronaldo fait lui aussi couler beaucoup d’encre. Une arrivée au PSG serait une option, au même titre que pour Lionel Messi. Cependant, les plans de Leonardo et de la direction sportive du PSG pourraient être chamboulés par une menace pour le moins surprenante : la Liga MX et la Major League Soccer. Mikel Arriola a évoqué une éventuelle fusion avec la MLS afin de créer une super ligue capable d’attirer les plus grands noms dont Messi et Ronaldo.

« L'étape suivante serait d'avoir Messi ou Cristiano Ronaldo ici »