Foot - Mercato - PSG

Mercato : Messi, Cristiano Ronaldo… Le PSG veut tenter un gros coup !

Publié le 26 mars 2021 à 20h05 par La rédaction

Messi en fin de contrat, Ronaldo trop cher pour la Juve… Les deux légendes vivantes ont un avenir assez flou et le PSG pourrait en profiter. Leonardo suit les situations des deux joueurs mais la venue de l’un d’eux est liée à l’avenir de Kylian Mbappé qui n’a toujours pas prolongé.

En plus des prolongations de Neymar et Mbappé qui sont en bonne voie, le PSG espère réaliser un coup retentissant. Messi est libre cet été, Ronaldo est annoncé sur le départ. Donc forcément, Paris est acheteur, comme toujours. Cela fait dix ans que le club a été racheté, dix ans que les dirigeants tentent d’arracher au moins un de ces deux génies, dix ans qu’ils échouent… Pour la première fois, Messi est proche d’un départ. Le sextuple Ballon d’Or est en fin de contrat et la situation financière du Barça permet difficilement une prolongation de contrat. Même si le retour de Laporta à la présidence du club avantage Barcelone, son désir de rejouer avec Neymar et la désillusion en Ligue des Champions contre Paris pourraient peser dans la balance. Pour Cristiano Ronaldo, la nouvelle élimination de la Juventus en Ligue des Champions fait tâche. Et juste après le match contre Porto, Fabio Paratici, coordinateur technique du club, n’a pas rassuré ses supporters. « Il lui reste encore un an de contrat, nous avons donc le temps de lui parler. Ce n’est pas la priorité pour le moment » , a-t-il lâché, avant de revenir sur ses propos trois jours plus tard après le triplé de Ronaldo face à Cagliari. « Est-ce qu’il représente l’avenir de la Juve ? Sans aucun doute ». Une chose est sûre, l’avenir des deux meilleurs joueurs du monde n’est pas scellé et Paris tentera forcément quelque chose.

Liés à l’avenir de Mbappé