Mercato - PSG : Un énorme coup de tonnerre prend forme pour Mbappé !

Publié le 27 mars 2021 à 9h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a toujours pas donné sa réponse définitive quant à une prolongation. Et vu d'Espagne, elle risque d'être négative.

Kylian Mbappé se fait attendre. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, l'attaquant français n'a toujours pas donné de réponse quant à sa prolongation ou non. Une situation qui commence à agacer du côté du PSG. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision. Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », confiait d'ailleurs récemment Leonardo à ce sujet. Il faut dire que le choix de Kylian Mbappé aura un impact majeur sur le mercato parisien.

La prolongation de Mbappé très mal engagée ?