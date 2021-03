Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet été, Florentino Pérez va faire le ménage !

Publié le 27 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le mercato estival approche à grands pas, le président du Real Madrid songerait à passer un gros coup de balai au sein de l’effectif merengue et pourrait se laisser tenter par la vente de pas moins d’onze joueurs.

À l’occasion du prochain mercato estival, de gros changements devraient être opérés au Real Madrid. Premièrement pour des raisons de contrat. En effet, Sergio Ramos et Luka Modric voient leurs engagements respectifs avec la Vieille Dame arriver à expiration et aucune prolongation officielle n’a été annoncée. De plus, des joueurs comme Raphaël Varane ou Martin Odegaard pourraient prendre la décision de définitivement aller voir ailleurs. Président du Real Madrid, Florentino Pérez aurait prévu un grand nettoyage d’été.

Florentino Pérez voudrait tout changer