Mercato - OM : L’agent de Vidal fait une grande annonce sur son avenir !

Publié le 27 mars 2021 à 13h10 par Th.B. mis à jour le 27 mars 2021 à 13h11

Agent d’Arturo Vidal, Fernando Felicevich a jeté un énorme froid à la presse italienne concernant un nouveau challenge à l’OM ou ailleurs. Vidal va rester à l’Inter selon l’homme qui gère ses affaires.

Et si c’était déjà fini pour l’OM dans la course à la signature d’Arturo Vidal ? Ayant côtoyé le milieu de terrain de l’Inter lorsqu’il était sélectionneur du Chili, Jorge Sampaoli en pincerait pour Vidal et aimerait l’attirer à l’OM à l’occasion du prochain mercato bien que les discussions n’aient pas encore été entamées comme La Gazzetta dello Sport le soulignait mercredi. Et la concurrence de Galatasaray et de Flamengo ne serait pas l’unique obstacle de l’OM dans sa quête de la signature de Vidal. La volonté du joueur compliquerait particulièrement les plans de Jorge Sampaoli.

Vidal «reste à l’Inter» selon son agent