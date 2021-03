Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta compte mettre le feu dans le dossier Haaland !

Publié le 27 mars 2021 à 11h00 par Th.B.

Le FC Barcelone serait bien déterminé à empiéter sur le territoire du Real Madrid pour Erling Braut Haaland. Et le Barça pourrait compter sur Joan Laporta et Lionel Messi.

Erling Braut Haaland devrait sans contestation possible être l’une des grosses attractions du mercato estival bien que le principal intéressé ait récemment botté en touche à propos de son avenir. « Il me reste encore 3 ans sur mon contrat. Je ne suis pas inquiet à ce sujet… ». En Espagne, une rude bataille devrait avoir lieu entre le Real Madrid et le FC Barcelone, tous deux déterminés à s’attacher les services de l’international norvégien et insatiable buteur du Borussia Dortmund où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024. Proche de Mino Raiola, agent de l’attaquant du BvB , Joan Laporta prévoirait de jouer sur le relationnel afin de permettre au FC Barcelone de sortir vainqueur de la course à la signature d’Haaland.

Laporta jouerait sa carte à fond pour Haaland