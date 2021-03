Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Leonardo a pris une décision fracassante pour Haaland !

Publié le 27 mars 2021 à 10h15 par Th.B.

Bien que la plupart des clubs européens soient sur les rangs pour accueillir Erling Braut Haaland, le PSG serait très en retrait en raison des dossiers Neymar et Kylian Mbappé.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City ? Dans quel club Erling Braut Haaland s’engagera cet été s’il venait à quitter le Borussia Dortmund ? Les options se font nombreuses à en croire les différents médias et le suspense reste à son comble puisque le principal intéressé l’a entretenu lundi dernier à l’occasion d’une conférence de presse pour le rassemblement de la sélection norvégienne. « Il me reste encore 3 ans sur mon contrat. Je ne suis pas inquiet à ce sujet… ». Néanmoins, les dés seraient déjà jetés pour un supposé courtisan d’Erling Braut Haaland, à savoir le PSG qui aurait approché le clan Haaland à en croire The Transfer Window Podcast.

Priorité à Neymar et Mbappé