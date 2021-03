Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme dans ce dossier à 35 M€ !

Publié le 27 mars 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé en quête de renforts offensifs, le club catalan aurait bel et bien coché le nom de l’une des grandes promesses de la Liga.

Le FC Barcelone aura de nombreux chantiers à combler au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, et l’un d’eux sera de renforcer l’attaque de l’équipe entrainée par Ronald Koeman. Le Barça aimerait en effet enrôler un nouveau numéro 9 destiné à prendre la succession de Luis Suarez, un an après son départ à l’Atlético de Madrid. Dans cette optique, les Blaugrana sont annoncés sur les traces d’Erling Haaland (Borussia Dortmund) et d’Alexander Isak (Real Sociedad). Mais ce n’est pas tout, puisque le FC Barcelone souhaiterait également se renforcer sur les ailes.

Joan Laporta apprécierait grandement le profil de Bryan Gil