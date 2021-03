Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman interpelle Laporta pour le recrutement !

Publié le 26 mars 2021 à 23h00 par A.D.

En difficulté depuis de longs mois, le Barça a lancé son opération révolution depuis la fin de la saison dernière. Alors que le club catalan pourrait se montrer très actif sur le mercato estival, et notamment s'offrir Eric Garcia, Oscar Mingueza a fait passer un message fort à Joan Laporta.

Passé totalement à côté de sa saison 2019-2020, le Barça a décidé de révolutionner son organigramme et son effectif. Un processus qui prend du temps, mais le FC Barcelone devrait mettre un gros coup de boost l'été prochain. Alors que Joan Laporta compterait frapper fort lors du prochain mercato estival, Eric Garcia et plusieurs autres renforts pourraient poser leurs valises à Barcelone dans les mois à venir. Et avec la possible arrivée du défenseur de Manchester City, Oscar Mingueza aura un concurrent de poids au poste de défenseur central. Malgré tout, la pépite du Barça veut le meilleur pour son club et espère voir venir d'immenses joueurs cet été.

«On doit recruter les meilleurs joueurs et avoir les meilleurs renforts possibles»