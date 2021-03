Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien du PSG pourrait relancer l'avenir de Rabiot !

Publié le 26 mars 2021 à 21h30 par A.D.

Engagé avec la Juventus jusqu'en juin 2023, Adrien Rabiot ne manquerait pas de prétendants. En plus du FC Barcelone et de Manchester City, Everton serait également sur les traces de l'ancien pensionnaire du PSG.

Arrivé à la Juventus à l'été 2019, Adrien Rabiot est monté peu à peu en puissance au sein du club turinois, jusqu'à devenir un titulaire à part entière et retrouver l'équipe de France. Très performant avec les Bianconeri , bien que le club soit en difficulté cette saison, l'ancien pensionnaire du PSG aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone selon les dernières informations de Calciomercato.com . Et à en croire le média transalpin, le club emmené par Ronald Koeman ne serait pas seul sur ce dossier, puisque Manchester City en pincerait également pour Adrien Rabiot. Et ce ne serait pas tout.

Carlo Ancelotti n'aurait pas oublié Adrien Rabiot