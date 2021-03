Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un gros coup à jouer avec Dybala !

Publié le 26 mars 2021 à 20h45 par A.D. mis à jour le 26 mars 2021 à 20h48

En difficulté à la Juventus, Paulo Dybala serait dans le viseur de Leonardo en vue du prochain mercato estival. Et le PSG aurait un gros coup à jouer dans ce dossier, puisque la cote de l'Argentin serait en chute libre.

Depuis le début de la saison, Paulo Dybala n'est pas épargné par les blessures. Des pépins physiques qui l'ont contraint à manquer de longs mois de compétition lors de cet exercice 2020-2021 et qui pourraient avoir des répercussions sur son avenir. Alors que la Juventus pourrait pousser Paulo Dybala vers la sortie dans un avenir proche, Leonardo serait prêt à profiter de la situation. Et le directeur sportif du PSG pourrait rafler la mise pour une somme attrayante.

Un transfert à 60-70M€ pour Paulo Dybala ?