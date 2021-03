Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, Kylian Mbappé va-t-il prolonger ?

Publié le 26 mars 2021 à 20h30 par B.C. mis à jour le 26 mars 2021 à 20h47

Tout proche de prolonger son bail avec le PSG, Neymar pourrait avoir une incidence majeure sur l’avenir de Kylian Mbappé. Reste désormais à voir si cela jouera en faveur de Leonardo, ou non.

Liés avec le PSG jusqu’en juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé sont à la croisée des chemins. Le club est en effet dans l’obligation de prolonger ses deux stars, sous peine de les pousser vers la sortie dès cet été pour éviter de les voir partir libre l'année suivante. D’après les informations divulguées par le10sport.com il y a quelques jours, Leonardo ne sera pas confronté à ce dilemme avec Neymar. L’attaquant brésilien est tout proche de signer un nouveau bail, lui permettant d’être engagé avec le PSG jusqu’en juin 2026. En revanche, le dossier Mbappé reste problématique pour les dirigeants parisiens. Le champion du monde tricolore est l’un des joueurs les plus courtisé sur le marché des transferts et n’a toujours pas pris de décision pour son avenir, de quoi faire perdre patience au PSG.

Le moment est venu de trancher pour Mbappé

D’après les informations divulguées par Le Parisien , le statu quo pour l’avenir de Kylian Mbappé commence à agacer en interne. Leonardo a déjà prévenu, le moment est venu pour le Bondynois de trancher sur sa situation. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision », expliquait l’Italo-brésilien en février au micro de France Bleu , une sortie qui n’a pas eu l’effet escompté pour l’heure. La décision de Kylian Mbappé sera effectivement cruciale pour le mercato du PSG, puisqu’un éventuel refus de prolonger obligera les dirigeants à préparer sa vente et l’arrivée de son remplaçant. Les noms de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo circulent, mais ces dossiers s’annoncent longs et délicats à gérer. Ce vendredi soir, le quotidien espagnol Marca avance malgré tout que la prolongation imminente de Neymar susciterait une certaine confiance au sein du club concernant Kylian Mbappé. L’ancien attaquant de l’AS Monaco souhaite en effet faire partie d’un projet ambitieux dans lequel figurent les meilleurs joueurs de la planète, et le nouveau contrat du Brésilien va dans ce sens. Cependant, le média ibérique avance une autre théorie qui pourrait inciter Mbappé à plier bagage.

La prolongation de Neymar, avantage ou inconvénient ?