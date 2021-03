Foot - Mercato - PSG

Mercato - Neymar : L’heure de la délivrance pour le PSG !

Publié le 26 mars 2021 à 17h05 par La rédaction

Au PSG depuis l’été 2017, Neymar a plus souvent été proche d’un départ que d’une prolongation. Mais son aventure parisienne a enfin pris le bon virage et l’international brésilien n’a jamais semblé aussi proche de poursuivre à Paris.

Elle s’est fait attendre cette prolongation ! Arrivé au PSG à l’été 2017 en même temps que Kylian Mbappé, son aventure parisienne a été semée d’embûches. Entre éclairs de génie, blessures répétitives, sans oublier son départ avorté au Barça, Neymar en a vu de toutes les couleurs. Sa venue dans la capitale avait un objectif : glaner la Ligue des Champions. Malheureusement, le "Ney" a trop souvent été absent dans les matchs couperets. Seule exception, le final 8. Résultat : le PSG a été finaliste. Sans son joueur à 222 millions d’euros, le PSG n’est pas la même équipe et prolonger l’attaquant est devenu une priorité. Mais pas une mince affaire…



En 2019, le PSG a failli céder aux sirènes du FC Barcelone, ancien club du joueur de 29 ans. Désireux de repartir en Espagne, Neymar a été forcé de rester à Paris. A l’époque, il a été copieusement sifflé, notamment au Parc des Princes lors d’un match contre Strasbourg. Finalement, le capitaine de la sélection auriverde a inversé la tendance et veut désormais continuer son aventure dans la capitale française. Après un an de galère sur ce dossier, la récompense est presque là pour les dirigeants parisiens. Et à deux semaines d’un quart de finale de Ligue des Champions capital contre le Bayern Munich, l’officialisation de cette prolongation tomberait à pic.

« Une question de jours »