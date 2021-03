Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, Amavi… Longoria est en train de retourner la tendance !

Publié le 26 mars 2021 à 16h05 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin et Jordan Amavi ne sont pas encore partis. En quelques semaines, Pablo Longoria, nouveau président de l’OM, a inversé la tendance de ces dossiers brûlants et tente de prolonger les deux joueurs.

Depuis quelques mois, les avenirs de Florian Thauvin et Jordan Amavi semblent scellés. Dans une saison galère sur le plan sportif mais aussi en interne avec le changement de direction, rien ne va dans le sens d’une prolongation. Pourtant, la promotion de Pablo Longoria en tant que président de l’OM semble avoir changer la donne. Profitant de l’éviction de Jacques-Henri Eyraud, le nouveau lieutenant de Frank McCourt a relancé ces deux dossiers chauds. Depuis plus d’un an, la prolongation de Florian Thauvin est un sujet récurrent dans la cité phocéenne. Malgré plusieurs approches, les anciens dirigeants marseillais n’ont jamais réussi à trouver un accord avec le champion du monde français. Une situation qui commence à agacer les supporters. Thauvin est dans une impasse et son départ est devenu une évidence. Mais alors que les négociations ont été stoppées, Longoria est remonté au créneau et l’entourage du joueur semble plus réceptif qu’à l’époque. Même combat pour Jordan Amavi. Blessé depuis la fin d’année 2020, sa fin de contrat fait parler. Mais le président du club ne lâche pas la grappe. Avec l’argument de son nouvel entraîneur et d’un effectif en reconstruction, il espère convaincre le latéral gauche de poursuivre son aventure à l’OM.

Des discussions pour Thauvin, une offre pour Amavi